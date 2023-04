Siniksik ang sarili sa bus

Ano po ang kahulugan ng panaginip ko na sumakay ako sa bus kahit na alam kong punong-puno na? Hindi naman ako sumasakay sa bus sa tunay na buhay, jeep at tricycle lang ang sinasakyan ko sa tuwing papasok sa trabaho kaya hindi ko sure kung bakit ito ang napanaginipan ko. Meron ba itong ibang simbolo? Salamat sa sagot.

Pasok sa kategorya ng transportasyon ang panaginip tungkol sa pagsakay sa bus. Ang mga ganitong panaginip naman ay nangangahulugan ng kung paano ka umaabante sa buhay at kung minsan, umaatras din.

Ang panaginip na tungkol sa bus ay sumasalamin naman sa kung paano ka nabubuhay, sa halimbawang ito maaaring ‘go with the flow’ ang iyong motto.

Nasubukan mo na bang ilaban ang gusto mong mangyari sa buhay mo? O hinahayaan mo lamang na mangyari ang lahat kahit wala kang gawin?

Mas sinusunod mo ba kung ano ang gusto mong gawin? O kailangan mo pang makinig sa iba para magawa mo ang mga bagay?

Ang pagsakay din sa public transportation tulad ng bus ay sumisimbolo sa kagustuan mo na mag-fit in o maging parte ng isang grupo na gusto mong samahan. Pero sa kabilang banda, kahit na go with the flow ang iyong ginagawa, ayaw mo namang mag-standout o mapunta sa iyo ang atensyon ng lahat.

Maaari rin na sinasabi sa iyo ng panaginip mo na kailangan mo ring lumabas sa bahay, bumiyahe, makipagkaibigan sa mga hindi kakilala, ilabas ang pagigign creative o magkaroon ng panibagong pagkakaabalahan.

Kahit pa dumedepende ka sa desisyon ng ibang tao o go with the flow ka sa ngayon, merong sinasabi ang subconscious mo na tumayo ka na sa sarili mong mga paa at manindigan sa kung ano ang iyong gusto.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com