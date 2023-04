Shohei Ohtani walastik kontra Seattle Mariners

PINALIPAD ni Shohei Ohtani ang pangalawa niyang home run sa season na sinakyan ng Los Angeles Angels sa 7-3 panalo laban sa Seattle Mariners Lunes ng gabi.

Nagdagdag pa si Taylor Ward ng two-run shot sa eighth inning tungo sa panalo.

Pinaglayag ni Ohtani ang 1-1 pitch ni George Kirby 431 feet sa right-center field seats sa fifth inning para sa 4-2 lead. Grounded out si Ohtani sa first two at-bats bago ang bihirang home run kay Kirby na nag-surrender lang ng isang deep ball sa final three months ng nakaraang season.

“He got a lot of changeups there going into that at-bat and picked out a good one,” ani Angels manager Phil Nevin sa kanyang two-way player. “That was a big home run and his swing looks good.”

Dumating ang homer ni Ward mula kay Matt Festa habang may two outs at matapos ang walk ni Luis Rengifo. Nilista kay Ryan Tepera ang panalo matapos kamadahin ang final out sa fifth. (Vladi Eduarte)