Sey mo Xian? Kim bumigay sa lampungan, halikan kina JM, Paulo

Ang daming naloka sa teaser ng ‘Linlang’ ni Kim Chiu, ha! Grabe, dahil super daring na nga siya, at masuwerte ang mga heartthrob na sina Paulo Avelino at JM de Guzman, dahil sa kanila bumigay si Kim.

Yes, pinasilip na ang teaser ng upcoming ABS-CBN series kung saan may mga sexy at steamy scene, o super maiinit na halikan, lampungan si Kim sa dalawang aktor,.

Makikita sa mga eksena na todo-todo kung makipaghalikan si Kim sa dalawa. At ‘kaloka rin ang bed scene ni Kim kay Paulo, ha!

Lahat ng fans, netizens ay nagulat, na-excite sa teaser dahil ibang klaseng Kim nga raw ang mapapanood. Malayo ito sa mga dati niyang karakter na pa-sweet at nakakatawa dahil palaban, daring, at misteryoso ang role na gagampanan niya sa ‘Linlang’.

Base rin sa teaser, kaabang-abang din ang magiging drama nina Paulo at JM dahil parang magkapatid sila at nanay nila ang karakter ni Maricel Soriano.

Pagdududahan agad ni Paulo na may kabit si Kim kaya magiging marahas ito para malaman kung sino ang kabit nito.

Kasama rin sa serye si Jake Ejercito at hula ng netizens ay makakalandian din siya ni Kim.

Anyway, abangan na lang kung ano ba talaga ang papel nina Paulo, JM, at Jake sa buhay ni Kim. Magiging intense nga ang mga rebelasyon lalo na’t may mga intimate scene nga sila.

Isa lamang ang Linlang’ sa pasabog na palabas ng ABS-CBN ngayong taon.

Teka, ano kaya ang masasabi ni Xian Lim? Nagpalam kaya si Kim sa kanya bago tinanggap ang role na ‘yon sa bagong teleserye ng Kapamilya media company?

‘Yan ang exciting part at dapat abangan! (Dondon Sermino)