PPA sa publiko: Alamin mga bawal bitbitin sa pantalan

Sa pamamagitan ng isang social media post, pinaalalahanan ng Philippine Ports Authority (PPA) ang publiko sa ilang produkto na ba-wal dalhin ng mga pasahero sa ilang pantalan sa bansa.

Naglabas ang PPA ng listahan ng ilang produkto na ipinagbabawal sa iba’t ibang pantalan.

Sa Port of Batangas ay bawal ang pagdadala ng pork products sa Mindoro; Lucena Port, lahat ng pork meat products na patungong Marinduque.

Binabawal naman sa Port of Calapan ang pagbitbit ng lahat ng pork at chicken products.

Sa mga biyaheng Port of Matnog na patungong Visayas at Minda¬nao ay bawal ang live hogs, processed at frozen pork products gaya ng longanisa, tocino, siomai, ham and bacon na walang proper documentation for shipment.

Sa PMO Masbate naman ay ibinabawal sa lahat ng pantalan ang buhay na manok. Ang pork naman mula Cebu, Pilar, Pio Duran at Lucena na walang permit ay ipinagbabawal.