Philippine Swimming League tutuklas ng bagong talento

NAIS ng Philippine Swimming League (PSL) na makatuklas ng bagong talento kaya naman ikakasa nila ang 2023 Philippine Swimming League (PSL) Short Course Swimming Championship – Rebuilding Champions Class ABC/Novice Meet na sisimulan sa Abril 15 sa Diliman Preparatory School swimming pool sa Quezon City.

Tiyak ang paglahok ng mahigit 200 tankers na manggagaling pa mula sa iba’t ibang panig ng bansa.

Puntirya ng kumpetisyon na makapili ng mga swimmer na magiging bahagi ng delegasyon para maipadala sa mga international competition.

“This competition is open to all young swimmers who want to qualify in international competitions that we’ll be joining. We are opening the doors to our young tankers,” saad ni PSL President Alex Papa.

May nakalaan na medalya para sa mga magwawaging swimmer sa bawat kategorya habang gagawaran din ng Most Outstanding Swimmer award ang mga nangunguna sa kani-kanilang age group.

Bukod sa pambato ng National Capital Region, makikipagtagisan din ng bilis sa paglangoy ang mga koponan mula sa Cebu, Iloilo, Bacolod at Capiz gayundin ang matitikas na tankers mula sa Cavite, Davao, Baguio, Laguna, Pampanga, Quezon, Dipolog, Antique, Aklan at Mindoro. (Elech Dawa)