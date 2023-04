PBBM inurirat sibakan sa gobyerno

Nagpatawag ng sectoral meeting sa Malacañang si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. nitong Martes upang kumuha ng update hinggil sa ginagawang rightsizing ng gobyerno.

Ang rightsizing ang isa sa mga binanggit ng Pangulo sa kanyang unang state of the nation address noong nakalipas na taon na layu¬ning mabawasan ang duplication ng mga trabaho sa gobyerno.

Kabilang sa mga duma¬lo sa sectoral meeting ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, Press Secretary Cheloy Garafil, Department of Budget and Management Undersecretary Wilford Will Wong, DBM Director John Aries Macaspac, Secretary Mark Llandro Mendoza ng Presidential Adviser on Legislative Affairs at Assistant Secretary Rose Virginie B. Iñigo ng Presidential Legislative Liaison Office.

Pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill no. 7240 o ang proposed Act Rightsizing the National Government nitong nakalipas na buwan na isa sa priority bill ng Marcos administration.

Sa ilalim ng panukala, pag-aaralan ng gob¬yerno kung alin sa 187 na mga ahensya ng gobyerno at government-owned and controlled corporations (GOCCs) na may isa o dalawang milyong personnel ay isailalim sa right-sizing sa pamama¬gitan ng merging, restructuring o abolition. (Aileen Taliping)