PAL pinagpag pasahero kapalit ng celebrity

Nahaharap sa panibagong kontrobersya ang Philippine Airlines (PAL) matapos nilang pagpagin ang ilang pasahero para lamang maisiksik ang pamilya ng sikat na celebrity sa bansa.

Ayon sa report ng Bilyonaryo.com, isang babaeng nagngangalang Anna Karina Antonio ang nagalit sa airline na pagmamay-ari ni Lucio Tan dahil tinangka umanong pababain siya at anak na babae sa kanilang flight patungong Bali, Indonesia noong Abril 1 upang maisakay daw ang pamilya ng celebrity na gustong makapuwesto sa kumportableng upuan.

“From what I heard – one of these celebs bought an economy ticket and didn’t want to get seated all the way in the back or at the exit row… so the PAL Supervisor decided to upgrade him. WOW,” saad ni Antonio sa Facebook post na naging viral na ngayon.

“And you think a free ticket will appease me? NO WAY!!!! What I want is to be on this flight with the rest of my group!!!” dugtong ng babae. “What gives you guys the right to just bump us off without even a notice just because a family of celebrities are on the same flight????????”

Natigil lang daw ang pagtangka na sila’y i-offload dahil dalawang pasahero ang pumayag sa alok ng PAL kapalit¬ ng libreng roundtrip ticket.

Kinulit naman ng ilang netizen si Antonio na isiwalat ang pangalan ng celebrity pero tumanggi ito.

Samantala, nais naman ni Senadora Nancy Binay na imbestigahan sa Senado ang Cebu Pacific dahil sa dami ng natatanggap niyang reklamo sa nasabing airline, kabilang ang sinapit ng isang pamilya na hindi pinasakay kahit may kumpirmadong booking.

“For a family with kids in tow who have a confirmed booking; who are already at the airport at least four hours ahead of time; giving up sleep; negotiating the traffic; and enduring the long queues, only to be denied boarding and sent back home—that, for me, is unacceptable,” sabi ng senadora.

Sabi ni Binay, dapat gumawa ng hakbang ang gobyerno para matiyak na may transparency sa overbooking ng mga airline at ang kanilang mahigpit na pagpapatupad ng Air Passenger Bill of Rights.

Nakasaad sa Air Passenger Bill of Rights na pinapayagan nito ang mga air carrier na mag-overbook ng ilang flights, pero dapat ay boluntaryo ang offloading. (Dindo Matining)