Modernong paraan ng paggunita sa Semana Santa

Sa makabagong panahon na mayroon tayo ngayon, nag-iibayo rin ang pamamaraan sa pagdiriwang ng iba’t ibang mga okasyon o ganap.

Gaya na lamang ngayong Semana Santa kung saan bida ang samu’t saring modern na paraan sa paggunita.

Una, ay mga online pabasa. Dahil sa tuluyang pag-abante ng siyensya at teknolohiya ay binibigyan tayo nito ng mga pagpipilian na magpapadali sa ating buhay.

Isa na nga rito ang online pabasa na nagsimulang mauso noong kasagsagan ng pandemya.

Madalas na available ito sa ilang social media platform gaya ng Facebook at Youtube kung saan nagli-live stream ng pabasa.

Pangalawa, ay ang mga naglalakihang palaspas. Kamakailan lang ay nag-viral ito sa social media dahil sa kwelang pakulo ng ilang deboto kung saan imbes na maliit na palaspas ang dalhin nila ay isang malaking tangkay mismo ng niyog ang kanilang binaon.

Swak din naman dito ang kasabihang, “Hindi tinipid, pero tinamad.”

Pangatlo, ay ang rap at birit version. Isa rin sa mga nauuso at kakaibang pamamaraan ng mga pabasa ay ang mga rap at birit version nito. Sanhi ng malikhaing pag-iisip at bibong talento ng mga Pinoy, talaga namang nabigyan ng buhay ang tradisyonal na pabasa.

At panghuli, ay ang mga artistic breads. Ngayong holy week, naglitawan din ang angking husay at galing ng mga artist sa pamamagitan ng pagdidisenyo sa mga pangkaraniwang tinapay.

Halimbawa nito ang paglalagay ng mga imahe ni Kristo, mga apostol, krus, at iba pa.

Ano mang paraan, nawa’y sa kabila ng mga pagbabagong ito ay manatili tayong puno ng respeto at palagiang bumalik sa kung anong tunay na diwa nito. (Moises Caleon)