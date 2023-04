Maine, Arjo todo rampa sa Las Vegas

Super rampa sa Las Vegas, Nevada ang magdyowang Maine Mendoza at Arjo Atayde. Katunayan, napadpad ang dalawa sa Speedvegas Motorsports Park, ang sinasabing the coolest playground on this planet ng mga mahihilig sa go kart.

Makikita nga sa Instagram ni Onin JM o fj_sarap ang photo nila na kasama sina Maine, Arjo. Hindi ko lang sure kung nag-try ba sina Arjo at Maine ng mag-go kart.

May seryosong paalala nga pala si Maine a kanyang latest video, “Hi friends! Di muna ako magpapatawa. Seryoso ‘to.”

At tulad ng ibang artista, ang i-register ang kanilang mga SIM card ang concern niya.

“Mag-SIM Reg para hindi SIM dead, Huwag dedmahin ang deadline para hindi ma-dead ang SIM ninyo,” sabi ni Maine.

Ang babala nga niya ay ayon sa itinakdang deadline ng Department of Information and Communications Technology (DICT) para i-register ang lahat ng SIM sa bansa hanggang sa deadline na April 26, 2023. Lahat ng SIM na hindi mare-rehistro ay permanenteng made-deactivate o ang tinatawag na SIM dead.

“Gusto ba ninyong mag-expire ang inyong mga SIM, dahilan para hindi na makapagbayad ng mga bills online, makapag-online shopping, at ‘di na rin makapasok sa Facebook, Tiktok at Instagram? Kaya huwag nang ipagpabukas pa, mag-sim reg na para hindi sim-dead,” payo ni Maine.

Kaya tandaan, lahat ng SIM kailangan i-register, mapa Smart, TNT o Smart Bro Pocket at Home WiFi man ito.

Kung ikaw ay Smart Prepaid o TNT subscriber, i-register na ang iyong SIM sa Smart SIM Registration o i-download at mag-register sa GigaLife App. Kung ikaw naman ay Smart Postpaid user, kailangan lang i-confirm ang lahat ng iyong personal information sa iyong postpaid application. Para gawin ito, i-text ang YES sa 5858 at hintayin ang text confirmation.