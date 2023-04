Lalaro daw kasi sa PH squad! Sweldo ni balibolista kinaltasan ng P90K

NAKAKALUNGKOT isipin na isang miyembro ng Philippine National Women’s Indoor Volleyball pool ang kinaltasan ng P90,000 sweldo ng kanyang kinabilangan na koponan sa propesyonal na liga sa bansa.

Isang mataas na opisyal ng namamahalang asosasyon para sa sports na Philippine National Volleyball Federation (PNVF) ang nagpahayag na nakatanggap sila ng ulat sa hindi pagbabayad sa sweldo ng maganda at mahusay na beteranong manlalaro.

Ikinagulat din ng opisyal ang natanggap na ulat na unang pagkakataon na idinulog sa asosasyon bagaman hindi nito inaalis na posibleng may mga katulad din na sitwasyon sa ibang manlalaro na hindi ipinapaalam sa namamahala sa pagpapatakbo ng sport na volleyball sa bansa.

Maliban sa natatanggap na sweldo sa kanilang mother ballclub, nabibiyayaan din ng buwanang allowance at mga insentibo ang mga player na mapapasama sa pambansang koponan.

Kamakailan ay inihayag ng PNVF ang bumubuo sa koponan na pinamumunuan ni Alyssa Valdez kasama ang mga kakampi sa Creamline na sina Julia Melissa Morado-De Guzman, Kyla Llana Atienza, Celine Elaiza Domingo, Jessica Margarett Galanza, Diana Mae Carlos at Michele Theresa Gumabao..

Ang iba pang miyembro ay sina Maria Angelica Cayuna at Glaudine Troncoso ng Cignal, Kathleen Faith Arado at Dell Palomata ng PLDT, Cherry Rose Nunag at Katrina Mae Tolentino ng Choo Mucho at Mylene Paat mula sa Chery Tiggo. (Lito Oredo)