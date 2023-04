Jaguar inilampaso mga karibal sa pista

INILAMPASO ni Jaguar ang mga nakatunggali sa 2023 6th Cool Summer Farm Derby na nilarga sa Metro Turf sa Tananuan City sa Batangas nitong Linggo.

Nakipagpukpukan sa unahan si Jaguar kay Sartorial Elegance, pagkatapos ay si Sky Story naman ang nakatagisan ng bilis ng winning horse.

Naging matindi ang bakbakan nina Jaguar at Sky Story sa far turn pero papalapit ng huling kurbada ay lumalayo na ang anak nina Dance City at Delta Gold.

Kaya naman pagdating ng rektahan ay nasa limang kabayo na ang lamang ni Jaguar sa mga katunggali.

Tinawid ni Jaguar ang metaa ng may walong kabayong agawat sa pumangalawang si Sartorial Elegance.

Nirehistro ni Jaguar ang tiyempong 1:40 miinuto sa 1,600-meter race sapat upang angkinin ng winning horse owner na si Congressman Juan Miguel “Mikey” Arroyo ang P720,000 premyo.

Nasilo ng may-ari ni second placer Sartorial Elegance ang P270,000, habang P150,000 ang nakopo ng owner ni Sky Story sa event na suportaado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)