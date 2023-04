Init is real! Rider, angkas naka-helmet nagpayong pa

Super init talaga ngayong summer! Kaya naman isang rider at angkas niya ang hindi na natiis at gumamit ng payong.

Gaya na lamang mga rider na ito na nakuhanan ng litrato na may kakaibang hack sa mainit na panahon.

Ibinahagi ito online ng user na si Anthony Abad kung saan makikita na nakasakay sa motor ang tatlong katao. Isang bata sa harap na walang helmet at dalawa naman na may suot. Pero ang twist dito ay may hawak pang payong ang angkas nito sa likod na tila panangga sa init.

Mapapansin din ang kanilang mga pinamili sa plastic bag na nakasabit sa harapang bahagi ng motor.

Humakot ang naturang post ng halo-halong reaksyon mula sa mga madlang pipol.

Para kay Wilbert Briones, “Marami akong nakikitang ganito, pag red ng traffic light labasan ang mga payong, pag green tiklop ulit. Ride safe mga kaibigan.”

Sabi naman ni PJ Mangulabnan Vivas, “Yung issue yata dito e’ hindi nila mahal anak nila, ‘yung bata NO HELMET, ‘yung dalawa safe ang ulo.”

“Napaka init naman po talaga. mag iingat at stay hydrated po mga kasamang riders,” ani Richard de Leon. (Moises Caleon)