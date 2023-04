Friendship nina Christian, Jennica walang malisya

BFF o Best Friend Forever ang turing ni Christian Bables kay Jennica Garcia. Magkasama ang dalawa sa serye na ‘Dirty Linen’.

Nilinaw ng aktor ang kumalat na tsismis sa kanila ni Jennica. Hindi raw siya ang pinalit nito sa ex-husband na si Alwyn Uytingco.

“Nandoon kami sa punto na ayaw naming masira ito (kanilang pagkakaibigan). Gusto namin for life. I can always be right here for her and with her, kahit anong mangyari. Kasi kapag nahaluan ng romantic relationship may tendency kasi na maputol. Ayaw namin ‘yon,” sey ni Christian.

Happy naman daw si Jennica na single na ito. Hindi na raw kasi sila nagkabalikan ni Alwyn at nakatutok ito sa dalawang anak nila.

Si Christian ay happy naman sa status niya ngayon, “Taking it one day at a time. Kapag dumating, dumating.” (Ruel Mendoza)