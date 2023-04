Eya Laure nasa tuktok ng puntusan

NAUNGUSAN na ni University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses team captain at star player Ejiya “Eya” Laure sa puntusan si super-rookie Angel Canino matapos ang kanilang paghaharap na tumapos sa nine-game winning streak ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers kamakailan sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Humataw ang senior player at Season 81 Rookie of the Year awardee ng kabuuang 168 puntos matapos pumangalawa sa bilang ng inihataw na spikes sa 141-of-378 para sa 37.30 success percentage habang kumubra rin ng ilang puntos mula sa blocks at serves.

Hinirang rin ang 24-anyos na all-around player bilang UAAP Player of the Week para sa two-game run ng UST upang maungusan ang kakamping si libero Bernadett Pepito, Canino, Chenie Tagaod ngvFEU, Bella Belen ng NU at Adamson ace Kate Santiago.

Pumangalawa na lamang ang go-to-guy ng Lady Spikers na si Canino sa 156, na sinusundan ng kapwa power-rookie na si Trisha Gayle Tubu ng Adamson University Lady Falcons sa 134, gayundin sina Faith Nisperos ng Ateneo Blue Eagles (131), Alyssa Solomon at reigining Rookie/MVP Belen sa 129 at 125 puntos.

Nasa listahan din sina Santiago ng Adamson at Jovelyn Fernandez ng FEU Lady Tamaraws sa parehong 124, Janine Lana ng UE Lady Warriors (118) at Tagaod ng FEU (114) para sa Top 10 league scorers.

Kahit na lumapag lamang sa 5th place sa mga best scorer, nangunguna naman si Solomon bilang Best Spiker sa 114-of-296 para sa 38.51 Success rate, na sinundan nina Laure at Santiago (36.45), Belen (35.95) at Canino (35.46). (Gerard Arce)