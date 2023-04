Estudyanteng bumili ng ticket online dapat ma-refund 20% discount

Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Mahal na Araw, hiniling ni Isabela 6th District Rep. Faustino “Inno” Dy V na bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataon na mag-refund ng 20% ng e-tickets online.

“Dapat ma-refund ang mga estudyante na nagbabayad ng full fare dahil sa online booking kapag nakapaghain siya ng ID sa mga terminal. Otherwise this would be an uneven application of the law which includes those who by choice or circumstances purchase their tickets online”, ani Dy.

Sa ilalim ng Republic Act No. 11314 o Student Fare Discount Act na nilagdaan noong 2019, mayr 20% ang bawat estudyante sa domestic regular fare ng lahat ng pampublikong transportasyon.

Ikinalungkot ni Dy ang hindi pagsunod sa batas ng ilang transport companies sa pagbibigay ng diskuwento sa mga mag-aaral na bibili ng ticket online.

“In fact, some companies even explicitly state that tickets have been bought online are not eligible for discount”, ayon sa mambabatas.