David Licauco, Barbie Forteza ginawan ng imahe sa palayan

‘Di na lang sa canvas o mga recycled materials pwedeng gumawa ng art, keri na rin sa palayan!

‘Yan ang rice paddy art na ibinida ng Future Rice Farm ng Philippine Rice Research Institute (PRRI) kung saan tampok ang imahe ng tambalang ‘Filay’ na binubuo nina David Licauco at Barbie Forteza.

Nagmula ang pangalan ng kanilang loveteam sa kakatapos na GMA teleserye na ‘Maria Clara at Ibarra’ kung saan Klay ang ngalan ni Barbie at Fidel naman kay David.

Ang naturang palayan na ginamit ay matatagpuan sa Barangay Maligaya, Nueva Ecija.

Makikita sa ibinahaging larawan ang main part sa mukha nina Barbie at David maging ang mismong pangalan ng kanilang loveteam at may malaki pang papuso sa gilid!

Ang ganitong uri ng art form ay sumusunod sa tinatawag na anamorphosis design principle, isang 3D technique kung saan ang naturang larawan ay mukhang baluktot ngunit kapag tiningnan mula sa isang partikular na anggulo ay nagmumukha itong normal at dito na nga nabubuo ang imahe.

Dagdag pa rito, ang naturang art ay mula sa kolektibong pagtutulungan ng mga kawani ng ahensya at ilang grupo ng elementary students mula Maligaya Elementary School. (Moises Caleon)