Centennial Alumni Homecoming idaraos ng Bolinao Integrated School

Magsi-celebrate ng first homecoming ang Bolinao Integrated School (BIS) – Bolinao Central School sa darating na April 8 & 9, 2023.

Ang theme ng nasabing reunion ay Unang Pagbabalik, Siglong Pananabik kaya malugod na inaanyayahan ang lahat ng alumni ng BIS mula 1914 onwards na dumalo sa `Unan Piki’kit.. Sanyasot a Taon nin Piiliwan tan Ririket.’

Magkakaroon ng iba’t ibang pakulo at kompetisyon ang nasabing pagtitipon kabilang na ang best uniform at biggest delegation sa gaganaping parade. Bukod dito ay kikilalanin din ang mapipiling Videoke King & Queen, Mr & Miss Centennial Homecomer kaakibat ang iba pang kapana-panabik na get together activities.

Pari kamoyna! Your Alma Mater can’t wait to see you!

Like and follow DepEdTayoBolinaoIS500370