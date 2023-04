Beteranong hanep sa padyakan! Mark Galedo sasabak sa 32nd SEA Games

MAGBABALIK ang dating Southeast Asian Games gold medalist na si Mark Galedo sa pangunguna nito sa roster ng pinaghalong beterano at first timer mula sa 7-Eleven Cliqq Air21 Road Bike Philippines, Philippine Navy Standard Insurance, Excellent Noodles at Go for Gold sa nalalapit na 32nd Cambodia SEA Games.

Binubuo ng mga dating medalistang sina Galedo (ITT-gold/2013 ), Ronald Oranza (ITT bronze-2013/ITT-bronze 2019), Marcelo Felipe (Road Team-bronze 2019) at Jermyn Prado (ITT – gold/ road- silver 2019) ang koponan na puno ng karanasan sa kada dalawang taong torneo.

Ang ibang miyembro ay sina Jonel Carcueva (Road Team-bronze 2019), John Mark Camingao (Road ITT-bronze 2019), Avegail Rombaon, Marianne Dacumos, Mathilda Krogg at Kate Velasco.

Tampok naman ang mga magde-debut sa pambansang koponan na sina Nichol Pareja ng 7-Eleven, Rench Michael Bondoc, Efren Reyes, Mar Francis Sudario, May Ann Linda at Jane Alexis Ynson.

Sasailalim sila sa mga training camp sa Naic, Cavite at Subic sa ilalim ng pagbabantay ng National Team coaches na sina Reinhard Gorantes, Marita Lucas, Virgilio Espiritu, Alfie Catalan, Gerald Valdez at Philippine Navy Standard Insurance women’s mentor na si Joey Delos Reyes.

Apat na kaganapan lamang ang lalabanan sa SEA Games ngayong taon kabilang ang men and women Criterium at Road na nakatakda sa Mayo 11 -13.

Ang pangunahing layunin ng koponan ay gawin ang podium sa Cambodia pagkatapos ng kabiguan sa Hanoi Games. (Lito Oredo)