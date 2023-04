Benepisyo, seguridad sa trabaho para sa mga media workers

Alam ng ating mga kaibigan sa media na sila po at ang industriyang kanilang ginagalawan ay malapit sa aking puso. Kaya naman ng tayo ay maupo noong Pebrero bilang bagong kinatawan ng Bicol Saro Partylist sa Kongreso, isa po sa mga unang naitanong nila sa akin ay kung ano na ba ang nangyari sa panukalang batas na ang layunin ay matiyak ang seguridad sa trabaho at mabigyan ng karampatang benepisyo ang mga manggagawa sa media.

Nabinbin kasi sa nakaraang 18th Congress ang panukalang batas na ito. Bagamat naipasa ng Kamara de Representante ang Media Workers’ Welfare bill sa nakaraang Kongreso, hindi ito nakalusot sa Senado dahil kinapos na sa panahon.

Sa pamumuno ngayon ni Speaker Martin Romualdez sa kasalukuyang 19th Congress, hindi na nag-aksaya ng panahon ang ating mga kapwa mambabatas sa Kamara at naipasa na po agad sa third and final reading noong Nobyembre ng nakaraang taon ang Media Workers’ Welfare bill o ang House Bill (HB) 454.

Ang HB 454 ay hango sa iba’t ibang bersyon ng Media Workers’ Welfare bill na naihain nina Camarines Sur 2nd District Congressman at National Unity Party (NUP) president LRay Villafuerte, Davao City 1st District Cong. Pulong Duterte, Benguet Cong. Eric Yap, Camarines Sur 5th District Cong. Migz Villafuerte, Camarines Sur 1st District Cong. Hori Horibata at iba pang kongresista.

May mahigit 250 mambabatas ang bumoto para maipasa sa Kamara ang bill. Bagamat hindi tayo nakaboto noon dahil hindi pa tayo nakakaupo bilang kinatawan ng Bicol Saro, buo po ang aking suporta para maisabatas na ito.

Ang HB 454 ay bilang pagkilala at parangal na rin sa ating mga magigiting na miyembro ng media industry na minsan ay kahit may banta na sa kanilang buhay at kalusugan ay hindi tumitigil para maihatid sa atin ang tamang impormasyon at balita.

Good news po para sa ating mga kaibigan sa media ang pag-apruba ng Kamara ng HB 454.

Sa ilalim ng bill, hindi bababa sa minimum wage ang dapat na ipasweldo sa mga media workers. Kung lagpas sa walong oras ang trabaho, nakalagay sa bill na dapat silang mabigyan ng overtime o night shift pay tulad ng nakasaad sa Labor Code.

Nakasaad din po sa bill na dapat ituring ang mga nagtatrabaho sa media industry bilang mga regular na empleyado na may kaukulang mga benepisyo kung sila ay nakapagtrabaho na ng may anim na buwan sa kumpanyang pinasukan. Kaya dapat ay meron silang SSS, Philhealth, Pag-IBIG at medical insurance.

Minsan ay hindi maiiwasang ma-assign ang mga media worker sa mapanganib na lugar, kaya nakalagay rin po sa bill na dapat ay mabayaran sila ng kaukulang hazard pay at mabigyan ng protective gear tulad ng bulletproof vest o iba pang gamit para sa kanilang kaligtasan. Dapat ay bigyan din sila ng disability benefit at death benefit, ayon sa bill.

Magbubuo rin ng News Media Tripartite Council para magsilbing linya ng komunikasyon kung saan ang mga media worker at employer nila ay makakapag-usap at mapapagkasunduan ng maayos ang mga polisiya at programa na mapapakinabangan ng parehong panig.

Pinangako ko po sa ating mga kaibigan sa National Press Club ng tayo ay kanilang kapanayamin na kung tayo ay pahihintulutan ni Speaker, ay makikipag-usap na mismo tayo sa ating mga kaibigang senador para maipasa na nila ang counterpart bill ng HB 454. Noon pa dapat nagkaroon ng batas na magbibigay ng kaseguruhan sa trabaho at mga benepisyo sa mga manggagawa sa media industry.

*****

Ngayong linggo po pala ay Semana Santa. Sana po ay mag-ingat tayo lagi sa mga pupuntahan natin at huwag pabayaan ang ating kalusugan, lalo na ngayong napakainit ng panahon.

Sa Bicolandia, inihayag kamakailan ng Philippine National Police (PNP) doon na mahigit 3,000 miyembro ng kapulisan ang pagbabantayin para matiyak ang kaligtasan ng mga Bicolano at mga bibisita sa Camarines Sur at Norte, Sorsogon, Albay, Masbate at Catanduanes sa Holy Week. Makakatiyak naman po tayo sa kakayahan ng PNP Bicol na mapanatiling mapayapa ang Semana Santa sa buong rehiyon, dahil alam ‘nyo naman, ‘basta Bicolano, saro!’