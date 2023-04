Bato atat talupan magkapatid na Teves

Iimbitahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si suspended Negros Oriental Rep. Arnolfo ‘Arnie’ Teves, Jr. at kapatid nitong si dating Negros Oriental Governor Pryde Henry Teves kaugnay ng kanilang gagawing pagsisiyasat sa pagpatay kay Governor Roel Degamo.

Ayon kay Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, chairman ng komite, papayagan niyang dumalo sa pagdinig si Cong. Teves, kahit virtual lang.

Nakatakda ang pagdinig sa Abril 17, Lunes. Sabi ni Dela Rosa, hihingi sila ng clearance mula sa korte para payagan ang mga inarestong suspek na makadalo sa pagdinig.

“We will be inviting him (Rep. Teves) not as a resource person but as a member of the House whose name is being implicated in the issue at hand,” sabi ng senador.

Aniya, nagawa na nilang imbitahan noon ang kongresista sa pagdinig ng Senado sa e-sabong o online cockfighting kung saan sangkot din siya.

“But if he invokes interparliamentary courtesy this time around then we will afford him such courtesy,” ani Dela Rosa.

Bukod sa mga opisyal ng Commission on Elections, iimbitahan din si Pamplona Mayor Janice Degamo at pamilya ng mga biktima na nasawi nang salakayin ang tahanan ng gobernador at pagbabarilin ito noong Marso 4. (Dindo Matining)