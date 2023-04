Awww, you’re so kind talaga! Mylene Paat nagbigay-saya sa mga kabataan, kababayan

HINDI nakalimutan ni 2022 Reinforced Conference MVP Mylene “Mama P” Paat na magbalik at magbigay halaga sa kanyang pinanggalingang bayan sa Bani, Pangasinan nang magsagawa ito ng isang outreach program bilang tugon sa kanyang magagandang natamo sa kanyang buhay-atleta.

Inilabas ng 28-anyos na opposite hitter ng Chery Tiggo Crossovers ang ilang mga litrato at videos sa social media account na kuha sa isinagawang “1st outreach program” sa Barangay Luac bilang pagbabalik sa kinalakhang lugar.

“Giving back all the glory and honor to you God,” paglalahad nito sa kanyang Instagram post. “Throughout my existence in this world ang daming nangyari. Maraming pagsubok ang pinaranas. Mabuti man o hindi, masasabi ko na it is still a blessing from above,” saad ng 5-foot-11 team captain ng Crossovers.

Nabiting makapasok ng Chery Tiggo sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference matapos lumapag ang koponan sa panglimang pwesto sa 4-4 kartada, kahit na nakamit ng dating Adamson University Lady Falcons ang pinakamaraming puntos bilang Best Scorer noong eliminasyon sa kabuuang 148 puntos.

“I am one of those people who have been blessed with a life that is not very luxurious but full of love and support from my family and friends. Masasabi ko na napakaswerte ko dahil meron akong kayo na laging nandyan at nakasuporta sa akin,” wika ni Paat.

Naging malaking parte ng naturang porgrama ang mga sumusuporta sa @_leftpaat07 page admins, gayundin ang mga lokal na opisyales ng kanilang barangay upang mabigyan ng mga regalo ang mga kabataan at iba’t ibang bagay upang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang bayan.

Nagbigay rin ito ng lubos na pasasalamat sa lahat ng mga tumulong na sponsors na kinabibilangan ng kanyang koponan, Akari, at mga malalapit na kaibigan at tagasuporta nito.

“Every day is another gift of life from above. Maraming Salamat po!” sey nito. (Gerard Arce)