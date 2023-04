56 Pinoy nilibre ng Malaysia sa death penalty

Umapela ang isang mambabatas sa gobyerno na agad na tulungan ang 56 Pilipino na nasa death row sa Malaysia matapos na alisin doon ang mandatory death penalty.

Sinabi ni House Committee on Overseas Workers Affairs chairperson at Kaba¬yan Party-list Rep. Ron Salo na dapat magdoble-kayod ang Department of Foreign Affairs (DFA), at Department of Migrant Workers Affairs (DMW) para pakinaba¬ngan ng mga Pilipino na nasa death row ang bagong polisiya ng Malaysia.

Ayon sa bagong batas sa Malaysia, ang mga nahaharap sa parusang kamatayan at habambuhay na pagkakakulong ay maaaring humirit na repasuhin ang kanilang sentensya.

“This is certainly a welcome development, especially for our kababayans on death row in Malaysia who may have a justifiably legal cause to receive a much lesser penalty,” saad ni Salo.

Sinabi ni Salo na dapat gamitin ng DFA at DMW ang lahat ng legal na hakbang para matulungan ang mga Pinoy na nasa death row.

Sa pagdinig ng komite ni Salo kamakailan, sinabi ng DFA na mayroong 83 overseas Filipinos na nasa death row at 56 sa mga ito ang nasa Malaysia. (Billy¬ Begas)