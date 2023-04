1 Pamilya naubos sa sunog

Magkakayakap pa ang mga sunog na bangkay ng mag-asawa at tatlo nilang anak nang matagpuan ang mga ito sa natupok nilang bahay sa Pozorrubio, Pangasinan nong Lunes ng madaling araw.

Kinilala ni Pozorrubio Fire Department (PFD) acting fire marshal SFO4 Randy Fabro ang mga biktima na sina Mark Villanueva, 34 anyos, asawa nitong si Dixie, 36 anyos at mga anak nilang may edad anim, dalawa at isa.

Sa inisyal na report ng PFD, nagsimula umano ang sunog sa garahe ng bahay dahil sa faulty electrical wiring bandang alas 12:10 ng madaling-araw. Idineklara itong kontrolado ganap na alas 2:58 ng madaling-araw.

Dahil dito, hindi na nakalabas ang mga biktima at nakulong na lang sa loob ng bahay.

Nadamay din sa sunog ang dalawang bahay na katabi ng mga biktima.

Tinatayang nasa P9 na milyon ang halaga ng danyos sa mga nasirang ari-arian. (Allan Bergonia)