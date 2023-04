TIP inilunsad TechnoCoRe thrust

Sa pagpokus ng Technological Institute of the Philippines (TIP) sa paghubog ng mga graduate na estudyante na handa upang maresolba ang real-world industrial problems, isinentro nito ang kanilang misyon sa iba’t ibang research at pag-unlad ng aktibidad sa pamamagitan ng Technopreneurship and Collaborative Applied Research (TechnoCoRe) thrust.

Itinatag ang TechnoCoRe noong 2017 upang isulong ang matibay na ugnayan ng TIP at stakeholders nito sa pribado at publikong sektor.

Sa nakaraang apat na taon, matagumpay na nailunsad ng TechnoCoRe ang ilang technology-driven na proyekto na nakatulong sa isyu sa industrial at environmental.

Samantala, sinimulan naman ng TIP sa pamamagitan ng TechnoCoRe ang pagbubukas ng focus group discussions (FGDs) nito lamang Marso 1, 2023 upang mapatibay ang applied research services at ma-meet ang patuloy na lumalagong demand at expectations ng partner industries at stakeholders.