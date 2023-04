Tigasing magkapatid! Micaela Jasmine, Mohammad Behrouz Mojdeh papasiklab

KABILANG sa mga pambato ng Behrouz Elite Swimming Team (BEST) Philippines ang magkapatid na Micaela Jasmine Mojdeh at Mohammad Behrouz Mojdeh pagsabak sa 58th Malaysia Invitational Age Group Swimming Championships na gaganapin sa Abril 13 hanggang 16 sa National Aquatic Center sa Kuala Lumpur Sports Complex sa Bukit Jalil, Malaysia.

Si Brent International School standout Micaela Jasmine ang numero-unong paghuhugutan ng pwersa ng Pilipinas para humakot ng gintong medalya sa nasabing event.

Kasama di sa 17 tankers na isasabak ay si Immaculate Heart of Mary College-Parañaque ace tanker Mohammad Behrouz, kapatid ni Micaela Jasmine.

Masisilayan ang World Junior Championships semifinalist na si Micaela Jasmine sa siyam na events — pito sa individual at dalawa sa relay.

Sasabak si Micaela Jasmine sa girls 15-17 400m freestyle, 400m IM, 200m butterfly, 200m freestyle, 200m IM, 100m butterfly at 200m breaststroke gayundin sa 4×100 medley at 4×100 freestyle.

Sasalang naman si Mohammad Behrouz sa boys 11-12 50m butterfly, breaststroke, backstroke at freestyle, 100m breaststroke, butterfly, freestyle at backstrok, 200m butterfly at freestyle at 400m freestyle. (Elech Dawa)