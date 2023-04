Teacher sa South Cotabato may kargang doggy habang nagtuturo

Inulan ng puso at care reaction sa social media ang kuhang larawan ng isang science teacher na tila baby-sitter din ng mga aso.

Siya si Sir Clint Reyes Palcon mula South Cotabato, isang Special Science Teacher sa Koronadal National Comprehensive High School Senior High. Bukod dito, isa rin siyang Registered Chemist at Registered Chemical Technician.

Makikita sa mga picture na kanyang ipinost ang mga tuta na karga niya habang nagtuturo sa kanyang klase.

Dala-dala umano ito ng kanyang mga estudyante, at dahil sa sobrang cute nito ay ‘di na niya napigilan na buhatin ito at i-baby sit.

Kwento niya sa isa niyang panayam, “While I was having my General Chemistry class sa isa kong klase, may narinig akong tuta na umiyak so it caught my attention. That was a wholesome moment.”

Sa kabila nito, nilinaw naman ni Sir Clint na hindi nito naapektuhan ang pamamaraan at kalidad ng kanyang pagtuturo.

Talaga namang goodvibes ang hatid ng guro na ito! (Moises Caleon)

