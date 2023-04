Swak ngayong summer! Isla sa Surigao ala-Maldives

Isa ang Maldives sa mga dream destination ng karamihan dahil sa angking ganda nito, pero huwag kang mag-alala dahil may version tayo niyan sa ‘Pinas!

Ito ay ang Kabujuan Island na matatagpuan sa Surigao. Itinuturing itong islet o maliit na uri ng isla. Sa kabila ng liit nito ay doble-doble naman ang rikit na makikita rito mula sa puro at puting mga buhangin, emerald na kulay ng tubig, at ang mga magagarang cottages at huts.

“It is a tiny island, yet its vast waters surrounding makes you feel one with the ocean . When it gets too hot for you, you can go take a shade under the rocks and bask on the sight of the waves crashing on the beach. So, if you plan on going to Surigao, or if you plan on experiencing Maldives without the budget to actually go, make sure to stop by and relish in this paradise,” paglalarawan dito.

Bukod dito, ay mayroon ding lighthouse na isa sa kanilang main attraction sa mga turista.

‘Yun nga lang, walang showers o palikuran sa naturang isla.

Sa usapang rates, kailangan mo lamang magbayad ng P10 para sa environmental fee at renta ng bangka na may minimum rate na P1,000.

Dagdag pa rito, swak na swak ito para sa mga nais mag-relax saglit lalo na sa mga empleyadong pagod. Pwedeng-pwede rin ito sa mga magtotropa at magdyowa.

Kaya naman ano pang hinihintay mo, isama mo na rin ito sa next na pupuntahan mo at saksihan ang Maldives ng ‘Pinas! (Moises Caleon)