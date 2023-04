Super sexy, todo giling kasi: RK Bagatsing ‘nag-init’ kay Jane Oineza

Nakaramdam ng init si RK Bagatsing nang makita niya ang girlfriend na si Jane Oineza na nakaluwa ang alindog, at todo giling, na may kasama pang pagsirko-sirko.

“Kaya pala mainit sa labas!” sabi niya kay Jane, na sinamahan pa niya ng mga emoji na fire, fire extinguisher, at kung ano-ano pa na may kinalaman sa apoy.

Si Jane naman kasi, ginalingan talaga ang paglalandi sa harap ng kamera, na may kasama pang pang-aakit, ha! Eh, super sexy rin siya sa kulay gintong outfit niya, na labas na labas nga ang legs, at hubog na hubog ang katawan.

Production number niya ‘yon sa ‘ASAP Natin ‘To!’ noong Linggo, at talagang tinodo niya ang pang-aaliw.

Kunsabagay, kahit ang mga host na sina Robi Domingo, Gary Valenciano, Darren Espanto, napasabi na, ‘Grabe naman ‘yon. Ang init!”

At ‘yun nga, pati si RK, ang bida sa ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko’, talagang nakaramdam ng matinding init dahil sa dyowa niya.

Anyway, sa presscon nga ng ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko’ ay inusisa si RK kung kailan ang kasal nila ni Jane?

“Masaya ako sa kanya. Very excited ako sa tatahakin niya ngayon, dahil ang daming dumarating na opportunity sa kanya. Sino ba naman ako para sirain ‘yon? Sa ngayon, career muna for us.

“Pero eventually, darating tayo riyan. Puwede na nating pag-usapan ‘yan!” sabi ni RK.

Ano ba ang sikreto ng relasyon nila na super smooth lang, walang bardagulan, walang intriga?

“Ang sikreto ng relasyon ay tanggapin ang isa’t isa, na hindi kayo perpekto. Na pareho kayong work in progress. At suportahan ang isa’t isa. The moment na may ginagawa siya, dapat unconditional love talaga. At dapat pareho kayong maggu-grow,” sabi pa ni RK. (Dondon Sermino)