Super extra rice! Malaking kaldero bitbit sa fast food

Bilang mga Pinoy, ‘di talaga mawawala sa mga kinakain natin ang kanin at ang paghirit ng extra rice pero sa taas ng preyso nito sa mga resto dapat para-paraan!

‘Yan ang sinolusyunan ng pamilya na ito kaya naman naisipan nilang magbaon ng isang malaking kaldero ng kanin sa fast food chain.

Ibinahagi ito kamakailan ng TikTok user na si J and J Beaute (@reinadecena) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Mukbang malala sa Jollibee nakaunli rice tayo HAHAHAHAHHA.”

Sabi pa niya sa video, “Di niyo kaya guys magjo-jollibee tayo pero ang kanin natin oh..” sabay zoom ng camera sa baon nilang kanin.

Mapapanood dito ang kanyang pamilya na nakapwesto na sa kani-kanilang upuan habang paisa-isang sumasandok ng rice.

Nakatanggap ang naturang video ng higit 500K views, at halo-halong komento mula sa madlang pipol.

Sabi ni @christinaespirit1, “Magkaroon ng konting delikadesa. Respect.”

“I don’t see anything wrong naman we did this also nasa tupperware pa nga,” sabi naman ni @seiki.

May suggestion naman si @seanlore3, komento niya, “Try niyo po magbenta sa ibang customers/table ng extra rice for 15 pesos HAHHAHA.”