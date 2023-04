Sorry na lang sa ibang mga babae: Lani hindi ipamimigay si Bong

“Katawan ko!” ang pabirong sagot ni Senator Bong Revilla, Jr. nang tanungin siya kung ano ang ireregalo niya sa misis na si Congresswoman Lani Mercado sa birthday nito on April 13.

“Katawan niya? Hahaha! Basta quality time!” sabi ni Lani.

“So, ipamimigay mo na ang katawan ko?” pabirong tanong ni Bong kay Lani.

“No! Hindi kita ipamimigay. Sorry na lang sila!” sabi ni Lani.

Well, mukha ngang 35 lang si Lani, ha! Hindi tumatanda kahit na mag-55 na siya sa kanyang kaarawan.

“Alagang Senator Bong siyempre!” sabi niya, na patawa-tawa.

Anyway, puro pasasalamat na nga lang ang masasabi ni Lani sa birthday niya. At kung may hihilingin man siya, ‘yun ay ang maging healthy lang si Bong, o ang buong pamilya nila.

“Especially lately na ang daming operasyon na pinagdaanan si Bong. So, health for my whole family talaga,” chika pa ni Lani.

“But despite sa mga pinagdaanan ko, healthy pa rin ako,” hirit naman ni Bong, sabay pakita ng kanyang mga muscle sa braso.

Siyanga pala, bonggang weekly serye ang pinaghahandaan ni Bong ngayon, ang ‘Walang Matigas na Pulis, Sa Matinik na Misis’. Pero, hindi raw si Lani ang leading lady niya, kundi isang Kapuso artist.

Ayaw pang sabihin ni Sen. Bong kung sino ang magiging ‘misis’ niya. Hayaan na lang daw na ang GMA-7 ang mag-announce.

Pero, sinigurado niya na hindi pa niya ito nakakasama.

Teka, inaprubahan ba ni Lani ang bagong leading lady ni Bong?

“Hindi naman ako nag-a-approve. Channel 7 ang nag-approve. Basta go lang nang go!” sabi niya.

So, ano ba ang puwede niyang ibigay na payo sa bagong leading lady ni Bong?

“Ah, magaling na leading man si Sen. Bong. Tapatan niya. Hahaha!

“Pero collaboration naman ‘yan!” chika pa ni Lani.

Siyanga pala, magbabakasyon sa Palawan sina Lani at Bong. (Dondon Sermino)