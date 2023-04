Shastaloo nangibabaw sa Henry Cojuangco Cup

HINIRANG na kampeon si Shastaloo matapos sikwatin ang korona sa 2023 Philracom “Henry Cojuangco Cup” na nilarga sa MetroTurf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Ayon sa komento ng mga karerista sa social media, maganda ang pagkakadala ni jockey John Paul Guce kay Shastaloo nang iposisyon nito ang kabayo sa pang-apat sa largahan.

Tangan ni Treasure Hunting ang unahan sa kaagahan ng karera pero kinakapitan siya ni Civics Class.

Matindi ang naging bakbakaan nina Treasure Hunting at Civics Class sa unahan pero pagsapit ng far turn ay nalapitan na sila nina Time For Glory at Shastaloo na dumaan sa tabing balya.

Papalapit ng huling kurbada ay kumukuha na ng unahan si Shastaloo, habang si Righteous Ruby ay nasa segundo pwesto na.

Hindi kinaya ni Righteous Ruby ang tikas ni Shastaloo sa rektahan.

Nagwagi si Shastaloo ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Righteous Ruby.

Nirehistro ni Shastaloo ang tiyempong 1:49.6 minuto sa 1,800-meter race sapat upang ibulsa ng owner nito ang P900,000, habang P337,000 ang naiuwi ng second placer ng kuwadra ni Righteous Ruby. (Elech Dawa)