Sandara, the rightful Global Tourism of the Philippines

Pinuri ng netizens ang K-pop star na si Sandara Park. Kahit kasi napakatagal na ni Sandara sa South Korea at kilalang-kilala na internationally, talagang hindi niya nakakalimutan ang kanyang naging buhay at career sa Pilipinas.

Nag-post si Sandara ng kanta niyang ‘In and Out’ na isa sa mga naging hit song niya noong nasa ABS-CBN pa siya.

Isa sa mga kaibigan niyang artist na si Eri Wakiyama ay nag-comment at nagsabi na, “Gonna learn this.” At nireplayan ni Sandara ‘yon ng, “Ahahaha yes pls. I’ll be waiting for your in and out dance.”

Maging ang ibang mga kaibigang artista ni Sandara ay nag-comment din sa post niyang ‘yon tulad nina Joross Gamboa, Melissa Ricks at Say Alonzo.

Sabi naman ng isang netizen, “The rightful Global Tourism of the Philippines.”

‘Yun na! (Rose Garcia)