Sagot sa isyu ng hazing

Naging mainit na usapin nitong nakalipas na buwan ang karumal-dumal na pagkamatay ng engineering student na si John Matthew Salilig dahil sa hazing.

Isa lamang si Salilig sa maraming estudyanteng nasawi dahil sa hazing subalit kahit nakasuhan at nakulong na ang mga responsable sa pagkamatay ng mga ito ay nakapagtatakang hindi pa rin natitigil at napuputol ang gawaing ito sa mga fraternity sa bansa.

Mayroon tayong anti-hazing law na 28 taon ng ipinapatupad subalit bakit hanggang ngayon ay marami pa ring mga namamatay sa hazing? Ano ba ang problema at saan nagkukulang ang gobyerno bakit tila malakas pa rin ang loob ng mga fraternity na gumawa ng ganitong krimen?

Sa pananaw ng ordinaryong mamamayan, ang mga gumagawa ng hazing ay mga berdugo, uhaw sa dugo at wari ba ay kasiyahan na nila na pumatay ng inosenteng tao na hindi normal para sa isang tao.

Sa paniwala naman ng mga nasa fraternity at sorority, tradisyon ito ng mga bagong recruit sa kanilang organisasyon at kapag nakapasa sa pagsubok ay magbibigay umano ito ng pagkakilanlan o identity sa mga miyembro at nakakatulong sa pagbuo ng karakter ng mga nais sumali sa kanilang grupo.

Para sa akin ito ay isang malaking kalokohan. Bakit kailangang humantong sa karahasan at pagpatay ang pagpasok sa fraternity kung kapatiran o brotherhood ang layunin nito?

Hindi lamang nagtatapos sa pisikal na pananakit na kung minsan ay humahantong sa kamatayan ang “initiation” ng mga fraternity, mayroon ding pang-aabusong seksuwal at psychological torture na ginagawa sa hazing.

Hindi ko lubos maisip kung bakit nagpapatuloy at malakas ang loob ng mga fraternity sa paggawa ng mga ganitong aksiyon sa kabila ng batas laban sa hazing.

Mahina ba o kulang ba sa ngipin ang Anti-Hazing Law? Bakit tila walang takot ang mga gumagawa ng hazing kahit mabigat ang parusa sa mga mapatuyang lumabag nito.

Ayon po sa aking kaibigang si Senador Alan Peter Cayetano, hindi lang batas ang solusyon sa problema sa hazing kundi kailangan din ang matapang na pulis at mahusay na korte para malitis at maparusahan ang mga nagkasala sa hazing.

Nakasalalay sa kamay ng mga imbestigador ang lakas at kahinaan ng kaso sa hazing.

Aminin man natin o hindi, hindi sapat ang kagamitan ng Philippine National Police (PNP) at iba pang law enforcement agencies para mangulekta at magproseso ng mga ebidensiya sa isang krimen.

Malayo pa ang Pilipinas kung pag-uusapan ang forensic science na ginagawa sa Amerika at iba pang mga bansa.

Kung may sapat lamang na kakayahan ang crime laboratories sa bansa para magproseso ng mga ebidensiya, nakasisiguro akong hindi malulusutan o mapapasinungalingan ang mga ebidensiya laban sa mga sangkot sa hazing, kahit pa sabihing nagmula ang mga ito sa mga pinaka-makapangyarihang fraternity.

Matagal na pong isinulong ni Senador Cayetano ang pangangailangan na pahusayin ang kakayahan ng crime laboratories sa bansa subalit hindi pa masasabing ganap na nakakasabay ang mga ito kumpara sa ibang bansa.

Taong 2006 pa ay hinangad na ng Senador na palakasin ang forensics sa mga crime lab upang epektibong mapangasiwaan ang forensic evidence at mas mapabilis ang mga imbestigasyon at paglutas sa mga krimen na may kinalaman sa hazing.

Kapag malakas ang ebidensiyang ilalatag sa korte, mas tatayo ang kaso at mabilis na malilitis at maipakulong ang mga berdugong uhaw sa dugo ng mga inosenteng biktima.

Kapag nangyari ito, nakakasiguro ako na matutuldukan at mawawakasan na ang kultura ng hazing sa mga kolehiyo at pamantasan sa bansa.

Nakakasiguro naman po tayo na may ginagawa ang gobyerno para matigil na ang matagal na problemang ito sa mga fraternity at panahon na siguro na pagtuunan ng pansin ang mungkahi ni Senador Cayetano na pahusayin ang kakayahan sa forensics ng mga awtoridad para mabilis ang paglutas sa mga karumal-dumal na krimen sa bansa.