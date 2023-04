Sa paglipat ng ‘Tropang LOL’ sa NET25: Alex ‘di pa decided kung sasama

Sa naganap na ‘Parade of Stars’ ng first Summer Metro Manila Film Festival ay nakapanayam namin ang mga bituin ng pelikulang ‘Single Bells’ na sina Alex Gonzaga, Angeline Quinto, at Aljur Abrenica.

Tinanong namin si Alex kung ano na ang gagawin niya dahil tapos na ang taping ‘Tropang LOL’ at hanggang end of April na lang sila eere sa TV5?

“Maglalaba po ako sa bahay, maghugas ng pinggan. Asawa ko ‘di naglaba magmula last year,” pabirong sagot ni Alex.

Sa ngayon, hindi pa masagot ni Alex kung sasama pa rin siya sa ‘Tropang LOL’ kung sakaling lumipat ang noontime show sa NET25

“Kung may final na po, doon na lang po kami magde-decide, pero as of now, nagmi-meeting pa rin po kami, so hopefully po mangyari na, kasi marami rin kaming katrabaho doon na mga staff na galing sa ABS-CBN, baka mawalan po ng work, ‘di ba?”

Nanghihinayang daw si Alex na mawawala na ang kanilang programa, pero masaya naman daw siya dahil tumagal ito sa ere ng mahigit dalawang taon.

“Kasi nilaban din namin ‘yun ng over 2 years. Happy pa rin kami kasi inabot kami ng two and a half to think ang kalaban namin ay mga established shows,” sey niya.

Anyway, mukhang happy naman si Alex at very lively sa parada kung saan muli niyang nakita ang mga dati niyang kasama sa Kapamilya network.

Ginagampanan ni Alex sa ‘Single Bells’ ang character ni Rose Anne na sumumpa na magiging forever single. Mapapanood ito sa mga sinehan simula April 8.