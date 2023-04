PNP walang nakitang banta sa Semana Santa

Walang natanggap ang Philippine National Police (PNP) na ano mang seryosong banta sa paggunita ng mga Pilipino ng Semana Santa, ayon kay spokesperson Police Colonel Jean Fajardo.

“Sa ngayon, wala pa po tayong natatanggap na any credible or serious threat with respect to the observance ng Holy Week,” wika ni Fajardo sa interview ng Unang Balita nitong Lunes.

“Nonetheless, patuloy po tayong nagbabantay at nakikipag-ugnayan sa ilang law enforcement agencies to make sure na hindi po tayo malulusutan ng ano mang banta sa seguridad,” dugtong pa niya.

Sa kabila nito, sinabi ni Fajardo na simula ngayong Martes nasa heightened alert ang PNP kung saan tinatayang 77,000 police personnel ang tinoka sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng tao.