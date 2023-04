PBBM dadalo sa koronasyon ni King Charles

Kinumpirma ni Ambassador Teodoro Locsin Jr. na dadalo si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa koronasyon ni King Charles III sa Mayo.

Ang koronasyon ni King Charles at Queen Consort Camilla ay gaganapin sa Westminster Abbey sa Mayo 6, kung saan ang seremonya ay pangungunahan ni Archbishop of Canterbury Justin Welby.

“When I saw him in the wake of Bobby Ongpin, he said: ‘Teddy Boy, I’m coming in but we have to leave at once because we have to catch the summit (ASEAN).’ He is going to be here,’” saad ni Locsin na nagsimu­la bilang Philippine Ambassador to the Court of St. James dalawang linggo na ang nakaraan.

Binanggit ni Locsin na magkakilala sina Pangulong Marcos at King Charles dahil dati silang naglalaro ng polo.

Hindi makakadalo sa koronasyon si Locsin dahil ang mga imbitado lamang ay mga presidente at kanilang asawa.