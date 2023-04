Pasay Police natakasan ng 10 preso, Hepe sibak

Sinibak ni National Capital Region Police Office (NCRPO) director Police Major Gene­ral Edgar Okubo ang hepe at duty jailguard ng isang istasyon sa Pasay City Police matapos makatakas dito ang 10 preso o Persons Under PNP Custody (PUPC) na may iba’t ibang kaso kahapon nang madaling-araw.

Ayon kay Okubo, ini­utos niya ang pagtanggal kay Police Major Gerry Sunga, commander ng Malibay Substation 6 at ang nakatalagang jailer dito para bigyang daan ang gagawing imbestigasyon sa insidente ni Regional Internal Affairs acting Director P/Col. Ronald Laoyan.

“Papanagutin natin kung sino man ang mapapatunayan na may pagkukulang dito,” ani Okubo.

Samantala, kinumpirma ni Sourhern Police District (SPD) director PBGen. Kirby Kraft na naglabas sila ng tig-P100,000 pabuya sa bawat mahuhuling Person Under PNP Custody (PUPC) habang P30,000 pabuya naman sa kada mahuhuling pugante ang alok ni Pasay City Mayor Emi Calixto Rubiano.

Nagpalabas din ng 24-oras na ultimatum ang alkalde kay Pasay City Police chief Froilan Uy para madakip at maibalik sa kulungan ang mga tumakas na preso.

Sa ulat, nadiskubre ang pagtakas ng mga preso bandang alas 4:30 nang madaling-araw matapos lagariin ng tatlong preso ang metal grills ng Malibay Detention facility sa Malibay Police Station sa Apelo Cruz St. sa kanto ng E. Rodriguez St. Barangay 152.

Nang makalabas ang mga ito, binugbog nila ang naka-duty na jailer na si P/SSg. Arison Arid at saka inagaw ang baril gayundin ang pera nito. Sunod nilang kinuha sa katabing opisina ang susi ng kulungan para makalabas ang ibang PUPC.

Kinilala ni Kraft ang mga nakatakas na preso na sina Richard Dela Cruz; Carlo Magno Benavidez; Christian Salvatierra; Norman Deyta; Joey Hernandez; Eden Garcia; Joseph Osorio; pawang may kasong paglabag sa ilegal na droga; Tirzo Galit, Joshua Panganiban, may kasong robbery; at John Michael Cabe, may kasong carnapping.

Samantala, apat sa mga ito ang nasa kustodiya na ng pulisya at ito ay sina Galit, Hernandez, Garcia at Pa­nganiban. Sumuko ang tatlo habang naaresto naman si Panganiban sa Arenda, Barangay Sta. Ana, Taytay, Rizal. Nagpapatuloy ang manhunt operation sa anim pang PUPC. (Betchai Julian­/Edwin Balasa)