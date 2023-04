Magtulungan tayo para sa malinis na kinabukasan

Ngayong Semana Santa, karaniwan na sa ating mga Pilipino na mag-Visita Iglesia, o di kaya naman ay magbakasyon at magpunta sa mga beach at iba pang pasyalan. Mapupuno na naman ang mga bus station at mga pantalan ng maraming mga magsisi-uwian sa kani-kanilang probinsya.

Ang paalala lang ng inyong Kuya Pulong sa mga maglalakbay ay laging mag-ingat at maging alerto sa inyong paligid para manatiling ligtas, payapa at masaya ang inyong paggunita ng Semana Santa.

Bukod diyan, sana ay panatilihin din nating malinis ang mga papasyalan natin. Huwag na sana tayong magkalat, lalo na ng mga plastic bag.

Kung sama-sama tayong iiwas sa paggamit at pagtatapon ng single-use plastic, malaki ang magiging ambag nito sa kampanya laban sa polusyon, lalo na sa ating karagatan.

Sa Davao City, nilunsad ng ating Congressional District Office ang ‘Save the Earth—No To Plastics Bags’ movement para mahikayat at masanay ang mga Dabawenyo na gumamit ng mga eco bag o iba pang reusable na lalagyan.

Nang ginanap kamakailan ang MICECON o ang Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions Conference sa Davao City, tayo ay namigay ng may 2,000 reusable bags sa mga dumalo sa pagpupulong para mabigyang diin ang ating kampanya laban sa single-use plastics.

Mahigpit ding pinapatupad ang ordinansang pinasa ng Sangguniang Panglungsod para makontrol ang pagbebenta, pamamahagi at paggamit ng single-use plastics. Bukod sa plastic bag, sakop din ng ordinansa ang paggamit ng plastic cup, stirrer, plate, box, egg container, cutlery tulad ng kutsara at tinidor, at iba pang single-use plastics.

Sa Kongreso, ang inyong Kuya Pulong ay nag-file ng panukalang batas, ang House Bill (HB) 507, para unti-unti nang matanggal ang paggamit ng single-use plastics. Kasama kong naghain ng HB 507 si Benguet Cong. Eric Yap, ang mga kinatawan ng ACT-CIS Partylist na sina Edvic Yap at Jocelyn Tulfo, at si Quezon City Cong. Ralph Tulfo.

Layunin din ng HB 507 na makontrol ang pagbebenta, pamamahagi at paggamit ng single use plastics, at gayundin ang paggawa at pagi-import nito. Nakasaad din sa bill ang mga probisyon ukol sa pagre-recycle, tamang pagtatapon ng mga single-use plastics at paglilinis ng mga coastal area at iba pang lugar na nagiging tapunan ng mga ganitong produktong bumabara sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig.

Matagal ng panahon dapat naisabatas ang pag-regulate sa single-use plastics, dahil na rin sa masamang epekto nito sa ating mga yamang dagat. Alam ‘nyo bang mahigit kumulang na 750,000 tonelada ng plastic waste kada taon ang naitatapon o naaanod papunta sa ating mga dagat? Ito ay katumbas ng 60 billion plastic sachets kada taon na dumudumi sa mga dagat at ilog natin.

Hindi bibiglain ang pagtanggal sa mga single-use plastics para rin naman sa kapakanan ng mga maliliit na negosyo na hindi kakayanin ang biglang paghinto sa paggamit ng mga single use plastic bag at container. Bibigyan ng sapat na panahon ang lahat ng sektor para makasunod sa batas.

Sa administrasyon ng aking ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga sinuportahan niya ay ang bill para ma-regulate ang paggamit ng single use plastics. Naipasa ito ng House of Representatives sa nakaraang Kongreso pero hindi naaksyunan agad ng Senado.

Si Pangulong Duterte nga pala ay nag-birthday noong March 28. Sa ngalan ng aking ama, nagpapasalamat ang inyong Kuya Pulong sa lahat ng nakaalala at bumati sa kanyang ika-78 na kaarawan.

Tulad ng mga nakaraang okasyon, tahimik lang na ginunita ng aming ama ang kaarawan niya. Walang marangyang selebrasyon. Ayaw na ayaw niya yan. Sa halip na magpa-party, bumisita ang aming ama bago siya mag-birthday sa House of Hope ng Southern Philippines Medical Center, kung saan naka-confine ang mga batang cancer patients.

Bilang pagkilala sa mga naiambag ng Pangulong Duterte sa pag-unlad ng Davao City at ng ating bansa, nagpasa ang Sangguniang Panglungsod ng Davao ng resolusyon para gunitain ang March 28 ng bawat taon bilang ‘Duterte Day.’ Maraming salamat sa parangal ninyo kay President Duterte, ang unang Pangulo ng ating bansa na nagmula sa Mindanao.