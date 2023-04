Maayos na biyahe ngayong Semana Santa

Tulad ng kinaugalian, walang pasok sa trabaho at eskuwela simula sa Huwebes bilang pagdiriwang ng Holy Week (Semana Santa sa mga old timers). Hindi lang iyun. Nagdeklara ang Malakanyang na suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno simula sa tanghali ng Miyerkules Abril 5. Deklarado rin na regular holiday ang Lunes Abril 10 bilang paggunita sa Araw ng Kagitingan.

Resulta nito ay napakahabang weekend at bakasyon. Dahilan para mag-anticipate ang mga kinauukulan ng matinding dagsa ng mga motorista at bakasyonista sa buong linggo.

Alam na natin kung ano ang maaaring mangyari kapag dumadagsa ang mga bakasyonista. Nasusubok nang husto ang kapasidad ng ating mga expressway, public transport, airport at mga terminal ng bus at barko.

Kaya maagang ikinasa ng Department of Transportation at mga ahensiya nito ang taunang Oplan Biyaheng Ayos: Semana Santa & Summer Vacation.

Ang buong puwersa ng LTO ay inilagay sa heightened alert simula sa Marso 31, Biyernes, hanggang Abril 10 para tiyakin ang kaligtasan ng mga biyahero at motorista. Simula noong Biyernes, inikot ng mga tauhan ng LTO ang iba’t-ibang terminal ng provincial bus sa Metro Manila. Bukod sa pagsusuri sa road worthiness ng mga sasakyan, gumawa rin ng random drug testing ng mga drayber at konduktor.

Kung sakaling may reklamo o sumbong ang isang motorista, pasahero o simpleng bakasyonista, maipaparating eto sa LTO sa pamamagitan ng CITISEND app, sa “Isumbong kay Chief” QR code, o sa 24/7 hotline 1-342-586.

May koordinasyon naman sa pagitan ng MMDA, LTO at LTFRB para siguruhing may sapat na bilang ng sasakyan para sa inaasahang 1.2 milyon pasahero ngayong Holy Week.

Nag-inspection naman ang mga opisyales ng Manila International Airport Authority (MIAA) General Manager Cesar Chiong sa mga pasilidad ng NAIA terminal 1, 2 at 3. Bukod sa malinis na pasilidad sa mga paliparan, may dagdag na e-gates sa domestic at international terminals ng NAIA para bumilis ang handling ng pasahero.

Ang mga airport sa ilalim ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ay nasa heightened alert hanggang Abril 10. Pinairal ang “no leave” policy sa mga tauhan hanggang sa matapos ang Oplan Biyaheng Ayos. Hiniling din ng CAAP sa mga airline companies na magdagdag ng tauhan para pagsilbihan ang dagsa ng mga pasahero. Noong 2022, mahigit 1.7 milyon pasahero ang dumaan sa CAAP sa buong Semana Santa.

Maging sa pantalan kung saan dumadaong ang mga ferry at RORO, iniutos ng PPA ang “No Leave” at “Full Manpower” policy hanggang Abril 10 sa lahat ng pantalan na sakop ng PPA para makapagbigay serbisyo ngayong Holy Week. Kung noong 2022 ay 1.3 milyon ang pasahero sa mga pantalan ng PPA, lampas pa sa 2.2 milyon ang inaasahan ngayong taon.

Dahil nga sa dagsa ng pasahero, pinapayuhan ang lahat ng bakasyonista na maagang pumunta sa mga terminal: landport, seaport o airport, upang maiwasan ang abala.

Ganun din sa mga pribadong motoristang luluwas sa mga probinsiya, planuhin ang biyahe at umalis nang maaga. Kung hindi nagmamadali, makakaiwas sa disgrasya at ligtas na makakarating sa destinasyon. Sundin ang lahat ng batas trapiko para maginhawa ang paglalakbay.