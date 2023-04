Las Vegas show nina Pokwang at K pumalpak!

Pumalpak ang ‘BFF’ Las Vegas, Nevada show nina Pokwang at K Brosas!

Kahapon nga (Sunday sa Amerika), nag-post si Pokwang sa kanyang social media account ng tungkol sa pagkakakansela ng nasabing show na dapat ay last show na nila sa kanilang USA concert tour.

“Humihingi po kami ng paumanhin at nakakalungkot pong ihatid ko sa aking mga kababayan sa Amerika lalo na sa Las Vegas na Cancelled na po ang aming show tonight na BFF. Nais lang po namin maghatid ng saya para sa inyo.” May kasamang two praying hands emoji ang post na ‘yon ng Kapuso comedienne.

Isang source naman na taga-Amerika ang tinanong namin tungkol doon.

Sabi nito, kagagaling lang daw ng grupo nina Pokwang at K sa Chicago, Illinois kung saan ay nag-show naman sila ng April 1.

Nagdesisyon daw ang ‘BFF’ promoter nina Pokwang at K na kanselahin na ang Las Vegas show. Naglabas din naman ng official announcement ang LX2 Entertainment Corp. tungkol doon.

Parte ng official announcement, “LX2 Entertainment Corp. deeply regrets to announce the cancellation of the highly anticipated BFF Live in Las Vegas (the ‘Show’) featuring K Brosas and Pokwang in Las Vegas on 02 April 2023 after a thorough and careful evaluation of the circumstances surrounding the contractual breach of the Show’s producer, Vynz Muzik LLC.”

Humingi rin sila ng paumanhin sa mga naapektuhan ng cancellation ng show nina Pokwang at K at sinabi rin na nananatiling dedicated ang dalawang artista sa pagde-deliver ng kanilang exceptional performances sa bawat ‘BFF’ show nila.

Sinabi rin sa official announcement na ‘yon na, “For information regarding refunds, please keep an eye out for updates from the Vynz Muzik LLC.”

Idinagdag din ng taong nakausap namin na may mga kababayan sa Las Vegas na nag-asikaso sa grupo nina Pokwang at K pagkatapos makansela ang kanilang show sa lugar na ‘yon.

Isang Doc Homer Tuazon na kilala sa Filipino-American community sa Las Vegas ang nagbigay raw ng hotel accommodations sa grupo nina Pokwang at K at may mga nag-asikaso rin sa kanilang pagkain.

Sa Miyerkoles ang dating sa Pilipinas nina Pokwang at K mula sa San Francisco, California.

Bukas ang mga pahina ng Abante sa Vynz Muzik LLC kung nais nilang magbigay ng kanilang panig sa pagkakakansela ng ‘BFF’ Las Vegas show.