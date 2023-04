Klay Thompson butata pangpanalong tres

BINUTATA ni Jamal Murray ang 3-point attempt ni Klay Thompson sa final seconds at naitakas ng Denver ang 112-110 panalo laban sa Golden State Linggo ng gabi.

Wala si Nikola Jokic (calf tightness), bumandera sa Nuggets ang 29 points, 11 rebounds ni Michael Porter.

Tumapos si Murray ng 26 points, may 13 markers, 10 boards pa si Aaron Gordon.

Hinigpitan pa ng Denver (52-26) ang kapit sa tuktok ng Western Conference.

Kabuhol ng Warriors (41-38) ang Clippers sa fifth seed ng West, kalahating laro lang sa unahan ng Lakers at Pelicans na parehong 40-38.

Pinangunahan ng 25 points ni Thompson ang Golden State, may 21 si Stephen Curry pero 2 for 14 lang sa labas ng arc. May 18 points si Donte DiVincenzo.

Nilusaw ng Nuggets ang 15-point deficit sa second quarter, dumikit sa tatlo sa break. Inumpisahan nila ang fourth sa 8-3 blitz para agawin ang lead 97-90.

Inilapit ng tres ni Thompson sa dalawa 20 seconds na lang, pero kabyos din ang dalawang huling tira sa long range. (Vladi Eduarte)