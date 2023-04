Kevin Durant peyborit bateryahin ng mga OKC fan

BINU-BOO si Kevin Durant tuwing nakakahawak ng bola sa Oklahoma City pero hindi nagpaapekto ang Suns forward.

Nilista ni Durant sa fourth quarter ang 13 sa kanyang 35 points para akayin ang Phoenix sa 128-118 win laban sa dinayong dating team na Thunder Linggo ng gabi.

“There’s not a way that he can’t score,” papuri ni Suns coach Monty Williams kay KD. “Those kind of players, they want those (clutch) shots.”

Binura ng OKC ang 15-point deficit at lumapit sa tatlo bago binutata ni Durant sa rim si Shai Gilgeous-Alexander na nagpatahimik sa crowd sa Paycom Center.

Nag-ambag ng 22 points, 10 assists si Devin Booker, may 19 points, 11 rebounds si Deandre Ayton at 16 markers, 8 dimes kay Chris Paul. Nanatili sa fourth place sa West ang Suns (43-35).

Natalo ang Oklahoma City sa kabila ng 39 points ni Gilgeous-Alexander at 16 points, 9 rebounds, 8 assists ni Josh Giddey.

Kumakapit ang Thunder (38-41) as 10th – huling silya sa play-in. Isang laro lang sila sa unahan ng No. 11 Mavericks (37-42). (Vladi Eduarte)