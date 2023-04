Karera Tips Ni JP Gonzales

Abril 4, 2023/Martes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 5 Bantay Sarado, 9 Sound Of Silence, 10 Jewel Of The Nile, 8 Carolina Bell

R02 – 5 Mount Amandiwing, 6 Shining Bullet, 4 Mantigue Island, 7 Big Girl

R03 – 2 Advance Party, 7 Haymaker, 3 Amelia, 5 Micro Silver

R04 – 5 Blind Item, 3 Wessfacckol, 8 Caloocan Zap, 7 Empire Ruler

R05 – 6 King Hans, 8 Buwayang Bato, 3 Ballistic Babe, 1 Freedom Lover/Grand Majesty

R06 – 2 Queen Louise, 1 Victorious Passion, 8 Monument, 3 Tulak Ng Bibig

R07 – 12 Kipitaki, 8 Magnolia Yana, 9 Golden Eight, 10 Antique Collector

R08 – 8 Smart Julliane, 6 Markees Angel, 7 Matukad Island, 13 Prime Time Magic

R09 – 12 Heirloom, 11 Hang Loose, 3 Waray Na Mayda Pa, 5 Yana’s Silver

Solo Pick: Bantay Sarado, King Hans, Queen Louise

Longshot: Mount Amandiwing