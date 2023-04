‘Kalbo’ nagpatumba kay Degamo: Teves pangunahing mastermind – Remulla

Nanindigan si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves ang nasa likod ng pamamaslang kay Governor Roel Degamo noong Marso 4.

Sa isang ambush interview nitong Lunes, itinulad ni Remulla si Teves sa “executive producer” ng pelikula, habang ang nasakoteng si Marvin Miranda, ang director o casting director.

“Kumbaga sa sine, siya (Miranda) ‘yong director saka casting director. Hindi lang ito sine kasi totoong nangyari ito eh. While congressman Teves is the executive producer,” ayon sa DOJ chief.

Malaki umano ang papel ni Miranda sa pag-recruit ng mga tao at armas na ginamit sa pamamaslang kay Degamo.

“Siya ‘yong kausap lagi na kumuha ng tao, kumuha ng armas, pati ‘yong ano, pati ‘yong magre-recruit ng tao, pati ‘yong number ng tao na huling dumating nong plinaplano nila. ‘Yong pagplano pa lang nong paggalaw kasama na ‘yon,” ani Remulla.

Nang tanungin naman kung ang suspendidong kongresista ang pangunahing mastermind sa asasi­nasyon kay Degamo, sinabi ni Remulla na, “he is.”

Sa hiwalay na press conference naman, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin “Benhur” Abalos Jr., na umakto lang umano si Miranda dahil sa utos ng isang ‘boss idol’, ‘big boss’ o ‘kalbo’.

Sinabi pa ni Abalos na base sa mga record, si Miranda ay matagal nang security at bodyguard ni Cong. Teves at ito’y naaresto rin sa illegal possession of firearms sa Antique noong Hunyo 29, 2022.

Ang suspek ay nasa custody na ng National Bureau of Investigation kasama ang iba pang dinampot na suspek. Sa bilang ng Special Task Force Degamo, 12 sangkot sa pamamaslang sa gobernador ang hawak na nila ngayon.

“We are now at the tail-end of our quest for justice and hunt for the masterminds behind the death of Governor Degamo and eight others, as well as several more injured,” paliwanag ni Abalos. (Edwin Balasa)