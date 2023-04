Julie Anne napiling kumanta sa ‘Voltes V’

Very honored ang Asia’s Limitless Star na si Julie Anne San Jose dahil sa pagkakapili sa kanya na umawit ng theme song ng ‘Voltes V: Legacy’ na ‘Voltes V no Uta’.

Ang challenge raw kay Julie ay ni-record niya ang theme song sa original Japanese version nito.

“Parang, wow! From Maria Clara tapos ngayon naman, ‘Voltes V’, siyempre isang malaking karangalan talaga kasi I’m singing it in Japanese, like ‘yung mismong theme song talaga.

“It’s harder than I thought it would be. Challenge din ulit siya for me kasi nga ibang lengguwahe itong aaralin ko, tapos wala naman akong masyadong alam sa Japanese language. Iba kasi ‘yung twang nila, so I also had to really listen and study it.”

Mabilis naman daw napag-aralan ni Julie ang pag-awit sa theme song kaya naging smooth daw ang recording niya para rito.

Na-excite din daw si Julie dahil parte ng kabataan niya ang panonood ng ‘Voltes V’.

“Maraming magandang childhood memories sa akin ang ‘Voltes V’. Bonding time namin ng family ko tuwing manonood kami sa TV ng ‘Voltes V’. And to sing the theme song… ‘yung dating pinapanood ko lang noong bata ako, ngayon parte na rin ako.”