Jovelyn Gonzaga, Sisi Rondina hahasain lakas sa Brazil training

PATITIGASIN ang apat na koponan ng Pilipinas sa beach volleyball sa pamumuno nina Sisi Rondina at Jovelyn Gonzaga bilang parte ng paghahanda para sa 32nd Cambodia Southeast Asian Games sa matinding training camp sa Rio de Janeioro, Brazil.

Sinabi ni Philippine National Volleyall Federation (PNVF) President Ramon “Tats” Suzara na ang lahat na kailangan sa pagsasanay sa ibang bansa ng Philippine indoor at beach volleyball team na sasabak sa Cambodia SEA Games ay nakahanda na sa susunod na buwan.

Ito ay matapos na ihayag ng asosasyon ang final lineup ng 14 na manlalaro para sa lalaki at 14 para sa mga babae sa indoor na nakatakdang magsanay muli sa Japan, habang apat na lalaki at apat na babae sa beach volley ang aalis patungong Rio de Janeiro.

Magpapatuloy naman ang tryout para sa bubuo sa 19 na lalaki at 17 babae sa mga pool para sa panloob at anim na lalaki at anim na babae para sa beach.

“Ang mga manlalaro lang para sa SEA Games ang pupunta sa Japan at Rio,” paliwanag ni Suzara. “Magsasanay sila kasama ang aming mga Brazilian coach.”

Si Sergio Veloso ang men’s indoor coach, si Jorge Edson Souza de Brito ang women’s indoor coach at Joao Luciano Simao Barbosa, na binansagang Kiodai, ang beach volleyball coach para sa mga lalaki at babae.

Ang men’s indoor team ay magtatayo ng kampo kasama ang Panasonic Panthers D1 club sa Panasonic Arena, Hirataka, Osaka sa Abril 9 hanggang 23.

Magsasanay naman ang women’s indoor team kasama ang Himeji Victoria D1 club sa Himeji City, Hyogo, sa Abril 13 hanggang 28.

Ang mga beach volleyball team ay magpapalakas sa Ipanema Beach, Rio de Janeiro sa Abril 13 hanggang 28. Ang mga koponan ay babalik sa Manila pagkatapos ng kanilang pagsasanay at maglalakbay na patungong Phnom Penh.

Sinabi ni Suzara na tiniyak ni Alyssa Valdez, na umupo sa katatapos na PVL All-Filipino conference dahil sa knee injury, na handa siyang sumama sa SEA Games.

Pitong manlalaro mula sa PVL All-Filipino champion Creamline squad ang nasa pool kasama sina Valdez, Ced Domingo, Tots Carlos, Jia de Guzman, Michele Gumabao, Jema Galanza at Kyla Atienza. (Lito Oredo)