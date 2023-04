Gladys gustong pasampal kina Juday, Claudine, Angelu

Ang bongga ni Gladys Reyes, na dalawa ang pelikula sa Summer Metro Manila Film Festival, ha! At ‘kaloka, dahil pareho siyang magaling sa mga eksena niya.

Yes, kasama nga si Gladys sa pelikulang ‘Apag’ ni Coco Martin, na ang husay-husay ng pag-arte niya, bilang misis na pinaglaban ang namatay niyang asawa dahil nasagasaan ng karakter ni Coco.

At sa ‘Here Comes The Groom’ naman ay bonggang-bongga rin siya bilang misis ni Keempee de Leon, na naloka-loka dahil sa mga naganap sa paligid niya.

At siyempre, marami ang nagsasabi na nangangamoy award ito para kay Gladys.

“Naku, salamat, pero hindi muna ‘yon ang iniisip ko. Pero nagpapasalamat ako na napapansin ang acting ko,” sabi niya.

Anyway, may plano nga pala si Gladys na kung matutuloy, bonggang-bongga ito, ha!

Gusto nga niyang gumawa ng pelikula na makakasama ang mga tinarayan, sinaktan, mga kasabayan niya noon sa mga teleserye, tulad nina Judy Ann Santos, Claudine Barretto, Angelu de Leon.

“Pinag-usapan namin ni Juday, na kung mabibigyan ng chance, gusto ko sanang gumawa ng movie with her, with Claudine, with Angelu. Parang something like ‘Desperate Housewives’ na pelikula, na comedy naman, para masaya, at makaka-relate ang mga millennial.

“Dream ko talaga ‘yon, at sana may producer na makaisip pagsama-samahin kami. Si Juday, game na game. Si Claudine, super game rin siya. Pero, ang mahirap lang ang mga schedule nila, ‘di ba?

“Ang tanong nga lang, sino ang magpu-produce? Parang gusto ko nga na ako na lang ang mag-produce, eh. Hahahaha!

“Pero maganda naman, ‘di ba? So, sana matuloy. Sa mga gustong mag-invest, game ako na i-produce ito,” sabi ni Gladys.

At siyempre, para maiba naman daw, mas bet niya na siya ang kinakawawa, na hindi tulad noon na siya ang nanakit sa kanila.

“Oo nga, ako naman ang nginungudngod ni Angelu. Ako naman ang sinasampal ni Judy Ann. Ako naman ang tinutulak-tulak ni Claudine.

“Pero sana dream sequence lang ‘yon dapat. Pero mas maganda talaga na kuwento ng mga nanay, na dramedy ang dating!” sabi ni Gladys.

Oh, ‘di ba? Bongga pag natuloy, na si Gladys naman ang sasampal-sampalin, aapihin nina Juday, Claudine, Angelu, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)