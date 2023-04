Eumir Felix Marcial inaabangan pagsabak sa 2024 Paris Olympics

PURSIGIDO man si 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial na maabot ang kanyang pangarap na makuha ang isang world title fight sa professional career, mayroon pa ring puwang para maisakatuparan ang pagbabalik nito sa amateur bout, higit na ang makasabak muli sa Olympics sa taong 2024 sa Paris, France.

Nilinaw ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo na bukas pa rin ang pintuan ng local federation na payagang makasabak muli sa mga international Olympic qualifying tournaments ang 27-anyos na tubong Lunzuran, Zamboanga City.

Ito ay kung maisasaayos lamang nito at ng kanyang professional team ang calendar of events na paghahandaan at lalabanan nito.

“He can still compete if he wants to,” pahayag ni Manalo sa mensahe nito sa Abante Sports. “But he needs to fix his calendar with his pro team. His pro team obviously wants him to focus on pros.”

Matatandaang inalis ang normal na weight category ni Marcial na 75kgs o middleweight division sa Southeast Asian Games, Asian Games at Olympics.

Inilagay ang mga bagong kategorya na 71kgs, habang mas pinabigat ang isa sa 80kgs class, na kasalukyang umanong hinahawakan ni Filipino-British at dating SEAG gold medalist John Marvin.

“We have yet to sit down and finalize but it seems like that’s the direction of his camp in the pros. And regardless, we will keep developing boxers,” saad ni Manalo. “If Eumir will join the national team, he will need to go up to 80kgs. John Marvin used to fight at 81kgs so it’s closer to his natural weight.”

Patuloy na nagpapagaling ng kanyang kanang kamao si Marcial matapos dumaan sa operasyon, habang nakatadang magsimula ito ng kanyang pagsasanay na hindi pa maaaring gamitin ang naturang kamao.

Gayunpaman, nagpahayag si Marcial na dadalo at sasamahan ang mga kakampi sa national team sa 32nd SEAG sa Phnom Penh, Cambodia, at maaaring makonsidera muling maipagpatuloy nito ang paghahanap sa naunsyaming gintong medalya sa Summer Olympic Games. (Gerard Arce)