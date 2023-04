BI pumiyok, hinaharang sa biyahe karampot lang

Nilinaw ng Bureau of Immigration (BI) na maliit na porsiyento lamang ng mga pasahero ang nao-offload sa mga international flights.

Ito ang depensa ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval kasunod ng reklamo ng mga pasahero na hindi natutuloy sa kanilang biyahe dahil sa mahigpit na pagtatanong ng Immigration officers.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Sandoval na hindi lahat ng nakikita sa social media ay siyang tunay na nangyayari sa international airports dahil maliit na porsiyento lamang ng mga pasahero ang nao-offload.

“I think there’s a misconception din po na nakikita natin sa social media na parang lahat ng bumibiyahe ay nag-a-undergo ng secondary ins­pection, hindi pinapa­yagan. Hindi po ganon ‘yuong case natin. Ang mga hindi napapayagan is just 0.6% percent of the total number of departing passengers,” ani Sandoval.

Kung wala aniyang itinatago ang isang pasaherong aalis ng bansa ay walang dahilan para mabahala lalo na kung maayos naman ang dokumento ng mga ito. (Aileen Taliping)