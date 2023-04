Beauty nilantad ang ‘bulaklak’ sa IG

‘Kaloka ang latest photo ni Beauty Gonzalez, ha! Aba, tinodo na niya ang pagpapakita ng kanyang ‘bulaklak’, eh.

“She loves me, she loves me not!” simpleng caption niya.

Anyway, pink na pink nga ang alindog ni Beauty sa photo na ‘yon, na napapaligiran ng mga pink na pink din na bulaklak, ha!

‘Kaloka lang na ang isang pumpon ng bulaklak ay itinapat talaga niya sa bandang ibaba, o sa singit niya, na okey lang naman, dahil ang posing kasi niya ay nakabukaka, kaya may tendency na masilip o lumantad talaga ang kanyang kaselanan, kung walang takip.

Ang isang pumpon naman ay nasa itaas o sa bahagi ng kanyang mukha. Pero, kahit halos natatakpan ang kanyang mukha, kitang-kita ang kaligayahan sa kanya, ha!

Hindi ako sure kung bagong endorsement ‘yon, dahil sa IG story niya ay may caption ito na, “A brand new day.”

Anyway, hot momma nga ang tawag ng lahat kay Beauty, na kahit may anak na, talagang hindi pinabayaan ang katawan, at kabog pa ang mga young star ngayon, kung kaseksihan din lang ang pag-uusapan.

Sey nga ng mga faney, “Gwapa kaayo.”

Meron din na, “Beauty, ang sarap singhutin ng mga bulaklak mo!”

‘Kaloka! (Dondon Sermino)